20 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 августа,. запущено автомобильное движение по участку Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Движение запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в течение месяца в Москве будет запущено движение по трем участкам Северо-Восточной хорды. Помимо участка от Щелковского до Открытого шоссе, движение планируется запустить по участкам от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, и от Шоссе Энтузиастов до МКАД.
Северо-Восточная хорда свяжет между собой северные и юго-восточные районы Москвы. С ее открытием водители смогут попасть из одного района в другой, не заезжая в центр города или не объезжая город по МКАД.
17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе
14:53 Город (Москва и область) Движение по Ильинке перекроют с 23 августа по 3 сентября
14:23 Город (Москва и область) Москва завершила формирование всех 209 загородных УИК к выборам мэра
13:05 Город (Москва и область) Игровая площадка из 9 игровых зон откроется в Парке Горького
11:55 Город (Москва и область) Главный архитектор Москвы предложил убрать заборы и видеокамеры
09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа
12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города
15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации
14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID
14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа