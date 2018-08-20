20 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 20 августа,. запущено автомобильное движение по участку Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Движение запустил мэр Москвы Сергей Собянин.



Ранее сообщалось, что в течение месяца в Москве будет запущено движение по трем участкам Северо-Восточной хорды. Помимо участка от Щелковского до Открытого шоссе, движение планируется запустить по участкам от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, и от Шоссе Энтузиастов до МКАД.



Северо-Восточная хорда свяжет между собой северные и юго-восточные районы Москвы. С ее открытием водители смогут попасть из одного района в другой, не заезжая в центр города или не объезжая город по МКАД.