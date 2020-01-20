20 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы.



Строительство первого участка магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе и Мосфильмовской улицы было завершено в конце 2019 года. Третий участок новой трассы от Минской улицы до ТТК планируется завершить до конца текущего года.



Новая вылетная магистраль получит название проспект Генерала Дорохова. Ее запуск разгрузит Кутузовский проспект, Аминьевское и Можайское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу.



Название для новой вылетной магистрали было выбрано москвичами в ходе голосования на портале «Активный гражданин».