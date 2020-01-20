Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.01.2020 12:05

Открыт второй участок Южного дублера Кутузовского проспекта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  Кутузовский проспект  дублеры 

20 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Строительство первого участка магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе и Мосфильмовской улицы было завершено в конце 2019 года. Третий участок новой трассы от Минской улицы до ТТК планируется завершить до конца текущего года.

Новая вылетная магистраль получит название проспект Генерала Дорохова. Ее запуск разгрузит Кутузовский проспект, Аминьевское и Можайское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу.

Название для новой вылетной магистрали было выбрано москвичами в ходе голосования на портале «Активный гражданин».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  Кутузовский проспект  дублеры 

Возврат к списку

Лента новостей

12:28 Происшествия Все станции московского метро проверяют из-за сообщений об угрозах взрыва

12:05 Город (Москва и область) Открыт второй участок Южного дублера Кутузовского проспекта

11:56 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о перепадах атмосферного давления в ночь на 21 января

11:46 Город (Москва и область) В 2019 году в центре Москве стало на 7 объектов долгостроя меньше

10:53 Город (Москва и область) Начинается строительство метро в аэропорту Внуково

Актуальные материалы

11:26 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января

09:29 Общество Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы

15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография

12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек

17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru