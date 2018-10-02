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Город (Москва и область)
02.10.2018, 15:16
Отопительный сезон в Москве начался без происшествий
2 октября. Mossovetinfo.ru – Отопительный сезон в Москве начался без происшествий, сообщает портал mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Тепло уже под...
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Город (Москва и область)
02.10.2018, 13:38
В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового - «Архнадзор».
2 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового во 2-м Котельническом переулке, сообщили в общественном движении «Архнадзор». Двухэтажны...
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Город (Москва и область)
02.10.2018, 13:38
Сентябрь 2018 года стал самым солнечным в Москве с начала XXI века
2 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедший сентябрь стал самым солнечным в Москве с начала XXI века, сообщает портал «Метеоновости». По данным синоптиков, в прошедшем сентябре Солнце в Москве све...