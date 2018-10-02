2 октября. Mossovetinfo.ru – Отопительный сезон в Москве начался без происшествий, сообщает портал mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Тепло уже подано на все жилые и социальные объекты Москвы. В офисные здания и на промышленные предприятия тепло подается по заявкам владельцев помещений.



Все здания и сооружения Москвы были своевременно подготовлены к отопительному сезону, прошли успешные испытания гидравлических сетей. На московских ТЭЦ был сформирован резервный запас топлива, который гарантирует подачу тепла в дома и на социальные объекты даже если температура воздуха в Москве упадет до -30, -40 градусов.