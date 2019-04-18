18 апреля. Mossovetinfo.ru – Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля – начале мая, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, отключение тепла начнется тогда, когда температура воздуха в течение пяти дней не будет опускаться ниже 8 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в апреле в Москве стартует подготовка к новому отопительному сезону. Подготовить все системы и здания к новому сезону планируется к 1 сентября. Ориентировочно отопительный сезон начнется 25 сентября, однако конкретное время начала сезона зависит от погодных условий.
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