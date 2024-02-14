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Город (Москва и область)     16.02.2024 07:28

Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью

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Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр 

16 февраля — Mossovetinfo.ru — Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, которая придет в Москву в выходные 17 и 18 февраля, «не принесет радости», поскольку ожидаются осадки в виде мокрого снега, мороси, сильный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в воскресенье — от нуля до минус 5 ночью, днем от минус 1 до плюс 1, по области — до плюс 2.

Однако уже в начале следующей недели вновь ударят морозы до минус 18.

Зима сезона 2023/2024, пожалуй, самая снежная за последние десятилетия, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К утру пятницы высота снежных заносов в Москве может приблизиться к рекордным значениям, но все же не станет максимальной.

Синоптик сообщил, что почти все зимнее время идут так называемые погодные качели: оттепели чередуются с аномальными морозами. Как сообщил Вильфанд, нормальной погоды, которая бы соответствовала климату, этой зимой в России практически не было.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр 

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