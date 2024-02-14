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Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью
16 февраля — Mossovetinfo.ru — Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, к...
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15.02.2024, 09:09
В январе ипотечный рынок Москвы показал рост +11% в годовом выражении – Росреестр
15 февраля — Mossovetinfo.ru — В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 854 договора ипоте...
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14.02.2024, 07:06
В этом году приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам - Собянин
14 февраля — Mossovetinfo.ru — В этом году в Москве приведут в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объек...