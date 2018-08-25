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Город (Москва и область)     25.08.2018 14:50

Пар «Остров мечты» в Москве откроют осенью 2019 года

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Теги:  Остров мечты  парки  дети  развлечения 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Крупнейший в мире крытый парк развлечений «Остров мечты» должен открыться в сентябре 2019 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра парка.

«В московском регионе проживает около 2 миллионов детей и подростков, и, конечно, такая площадка несомненно будет востребована», - сказал мэр Москвы.

Парк строится в Нагатинской пойме. По словам мэра, пропускная способность парка – 12 миллионов человек в год. Проект реализуется за счет инвесторов. Собянин подчеркнул, что власти Москвы помогают в создании транспортной доступности.

Еще один детский парк создается на ВДНХ.


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Карта места

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Теги: 
Остров мечты  парки  дети  развлечения 

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