25 августа. Mossovetinfo.ru – Крупнейший в мире крытый парк развлечений «Остров мечты» должен открыться в сентябре 2019 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра парка.



«В московском регионе проживает около 2 миллионов детей и подростков, и, конечно, такая площадка несомненно будет востребована», - сказал мэр Москвы.



Парк строится в Нагатинской пойме. По словам мэра, пропускная способность парка – 12 миллионов человек в год. Проект реализуется за счет инвесторов. Собянин подчеркнул, что власти Москвы помогают в создании транспортной доступности.



Еще один детский парк создается на ВДНХ.