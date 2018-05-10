11 мая. Mossovetinfo.ru - Парад поездов пройдет на Кольцевой линии московского метро 12 и 13 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Он приурочен к 83-летию с момента открытия метро в Москве - движение по участку от станции «Сокольники» до «Парка культуры» запустили 15 мая 1935 года.



Пассажиры смогут проехать во всех типах вагонов, которые сегодня используются в московском метро.