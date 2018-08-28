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Город (Москва и область)     28.08.2018 13:47

Парк 50-летия Октября открылся после благоустройства

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Теги:  парки  благоустройство 

28 августа. Mossovetinfo.ru – На юго-западе Москвы возле метро «Проспект Вернадского» открылся после благоустройства парк 50-летия Октября.

Благоустройство парка началось в августе 2017 года. В ходе работ в парке заменила асфальт и плитку, положили новое покрытие на велодорожках, обновили спортивные и детские площадки, а также установили новые фонари. В ходе работ по благоустройству в парке также были созданы скейт-парк, скалодром и беговая дорожка протяженностью 610 метров. Кроме того, в парке проложена новая велодорожка, протяженностью более 3 километров, и создано 12 велопарковок.

На территории парка установлены точки доступа wi-fi, создана система водоотвода через устройство сети «сухих ручьев». В центре парка была восстановлена скульптурная композиция «Ладошки», которая стала символом парка.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство 

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