23 января. Mossovetinfo.ru – Парк Горького и Ленинский проспект в Москве соединят в пешеходную зону. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Сквозной проход в парк со скамейками, перголами и парадной лестницей появится между зданиями МИСиС и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.