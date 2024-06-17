Парки Москвы 20 июня могут закрыть из-за непогоды

20 июня — Mossovetinfo.ru — Столичные парки могут закрыть из-за ожидаемой грозы и дождя с градом, - сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Департамент культуры Москвы настоятельно рекомендует воздержаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.



«Парки культуры и отдыха Москвы могут закрыть в связи с ухудшением погоды. Решение об их открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации. 20 июня в городе ожидается гроза, сильный дождь с градом и порывистым ветром до 18–23 м/с. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей», – говорится в сообщении.