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Город (Москва и область)     20.06.2024 07:45

Парки Москвы 20 июня могут закрыть из-за непогоды

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Теги:  Москва  погода  парки  град 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Столичные парки могут закрыть из-за ожидаемой грозы и дождя с градом, - сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Департамент культуры Москвы настоятельно рекомендует воздержаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.

«Парки культуры и отдыха Москвы могут закрыть в связи с ухудшением погоды. Решение об их открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации. 20 июня в городе ожидается гроза, сильный дождь с градом и порывистым ветром до 18–23 м/с. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей», – говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  погода  парки  град 

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