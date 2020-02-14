14 февраля. Mossovetinfo.ru – В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля, сообщается на портале mos.ru.



Бесплатно припарковать автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону платной парковки.



Также сообщается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.