23 октября. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве будет бесплатной в воскресенье и понедельник, 4 и 5 ноября, сообщается на официальном сайте АМПП «Московский паркинг».



Традиционно парковки в Москве бесплатно работают по воскресеньям. В связи с тем, что в воскресенье, 4 ноября в России отмечается День народного единства, выходной день перенесен на понедельник. В связи с этим парковка в столице будет бесплатной в течение двух дней.



Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.