Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.10.2018, 15:47
Выпускные вечера в Москве в 2019 году пройдут 20-21 июня
23 октября. Mossovetinfo.ru – Выпускные вечера в Москве в 2019 году пройдут 20-21 июня, соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает ...
-
Город (Москва и область)
23.10.2018, 14:57
Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 5 ноября
23 октября. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве будет бесплатной в воскресенье и понедельник, 4 и 5 ноября, сообщается на официальном сайте АМПП «Московский паркинг». Традиционно парковки в М...
-
Город (Москва и область)
23.10.2018, 14:50
Москвичи выбрали название для строящейся станции БКЛ
23 октября. Mossovetinfo.ru – Новую станцию Большой Кольцевой линии метро назовут «Воронцовская», такой выбор сделали москвичи в рамках голосования на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-с...