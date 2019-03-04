4 марта. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 8 и 9 марта во всей зоне платной парковки в Москве можно будет парковаться бесплатно. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.