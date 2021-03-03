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Город (Москва и область)     03.03.2021 09:20

Парковки в Москве 8 марта будут бесплатными

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Теги:  парковки  праздники 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 8 марта, все уличные парковки в Москве, кроме парковок со шлагбаумом, будут бесплатными, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Бесплатными будут в том числе и парковки, на которых в обычные дни действует повышенный тариф - 380 рублей в час.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 марта, парковки в Москве будут работать в обычном режиме: 6 марта уличные парковки будут платными, 7 марта парковки будут бесплатными везде, кроме улиц с повышенным тарифом.

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Теги: 
парковки  праздники 

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