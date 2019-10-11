11 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Московского центрального кольца подготовили инфраструктуру кольца к зимнему периоду, сообщается на официальном сайте МЖД.



Была проверена работа инфракрасных обогревателей и тепловых завес в транспортно-пересадочных узлах на всех станциях МЦК (кроме станций «Лужники», «Площадь Гагарина» и «Деловой центр») установили специальные снегозадержатели, которые должны предотвращать сползание снега с крыш на платформу. На станциях «Лужники», «Площадь Гагарина» и «Деловой центр» устанавливать подобные снегозадержатели нет необходимости.



Для своевременной уборки пассажирских платформ на станциях заготовлен инвентарь и противогололедные средства.