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Город (Москва и область)     11.10.2019 09:46

Пассажирскую инфраструктуру МЦК подготовили к зиме

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Теги:  МЦК  зима  подготовка 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Московского центрального кольца подготовили инфраструктуру кольца к зимнему периоду, сообщается на официальном сайте МЖД.

Была проверена работа инфракрасных обогревателей и тепловых завес в транспортно-пересадочных узлах на всех станциях МЦК (кроме станций «Лужники», «Площадь Гагарина» и «Деловой центр») установили специальные снегозадержатели, которые должны предотвращать сползание снега с крыш на платформу. На станциях «Лужники», «Площадь Гагарина» и «Деловой центр» устанавливать подобные снегозадержатели нет необходимости.

Для своевременной уборки пассажирских платформ на станциях заготовлен инвентарь и противогололедные средства.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  зима  подготовка 

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