3 апреля. Mossovetinfo.ru – Пассажиры наземного транспорта, которые пользуются бестурникетными маршрутами, стали экономить в пути от пяти до 20 минут каждый день. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.



Ежедневно на бестурникетных направлениях следует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев. Ими пользуются около 1,4 миллиона пассажиров.



В настоящий момент москвичам и гостям столицы доступно более 100 бестурникетных транспортных направлений.