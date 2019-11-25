25 ноября. Mossovetinfo.ru – Пассажиры смогут вернуть абонементы на МЦД в связи с введением двухнедельного периода бесплатного проезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Вернуть абонемент можно обратившись в кассы любой железнодорожной станции Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений МЖД в пределах московского региона.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 25 декабря по 8 ноября проезд по МЦД будет бесплатным. В указанный период на станциях будет проведено дополнительное тестирование билетной системы.



Пассажирское движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы. Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК.