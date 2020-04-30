30 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни майских праздников в Москве будет усилено патрулирование парков и лесопарковых зон, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.



По словам Данчикова, по возможности парки и лесопарковые зоны будут закрыты, ряд из них уже имеет ограждение. Также в городе имеются парковые зоны без ограждений, но гражданам не рекомендуется ходить в них с целью отдыха и времяпрепровождения. Патрулирование в парках будет усилено.



Посещение парков в Москве было временно запрещено указом мэра Москвы от 26 марта в ряду других мер по борьбе с распространением коронавируса. 28 апреля все введенные ограничения были продлены до 11 мая включительно.