30 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни майских праздников в Москве будет усилено патрулирование парков и лесопарковых зон, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По словам Данчикова, по возможности парки и лесопарковые зоны будут закрыты, ряд из них уже имеет ограждение. Также в городе имеются парковые зоны без ограждений, но гражданам не рекомендуется ходить в них с целью отдыха и времяпрепровождения. Патрулирование в парках будет усилено.
Посещение парков в Москве было временно запрещено указом мэра Москвы от 26 марта в ряду других мер по борьбе с распространением коронавируса. 28 апреля все введенные ограничения были продлены до 11 мая включительно.
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