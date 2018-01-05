Павильон «Космос» на ВДНХ откроется в марте 2018 года

5 января. Mossovetinfo.ru – Павильон «Космос» на ВДНХ откроется после реконструкции в марте 2018 года. Об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин



«Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды», - написал Мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.



Он отметил, что сейчас идут последние приготовления к открытию.