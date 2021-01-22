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08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
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11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации