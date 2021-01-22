22 января. Mossovetinfo.ru – В Москве после смягчения коронавирусных ограничений открылись для посетителей павильоны Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте зоопарка.Посетители смогут увидеть приматов, животных Африки, рептилий, птиц и многих других обитателей зоопарка. Посетить зоопарк можно каждый день с 09:00 до 17:00.При этом, посетители обязаны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.