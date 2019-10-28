28 октября. Mossovetinfo.ru – Москва продолжает развивать программы для улучшения жизни столичных пенсионеров, сообщается на портале mos.ru.
Всего в Москве проживает около 3 миллионов пенсионеров. Из них 2,2 миллиона получают различные льготы и выплаты. С 1 сентября был увеличен городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров, также были увеличены выплаты отдельным категориям льготников.
В рамках программы «Московское долголетие», для пенсионеров открывают различные обучающие программы, помогают заняться спортом, открывают клубы и кружки по интересам.
Подробнее о том, какие льготы могут получить московские пенсионеры и как они могут провести досуг можно узнать здесь.
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