28 октября. Mossovetinfo.ru – Москва продолжает развивать программы для улучшения жизни столичных пенсионеров, сообщается на портале mos.ru.



Всего в Москве проживает около 3 миллионов пенсионеров. Из них 2,2 миллиона получают различные льготы и выплаты. С 1 сентября был увеличен городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров, также были увеличены выплаты отдельным категориям льготников.



В рамках программы «Московское долголетие», для пенсионеров открывают различные обучающие программы, помогают заняться спортом, открывают клубы и кружки по интересам.



Подробнее о том, какие льготы могут получить московские пенсионеры и как они могут провести досуг можно узнать здесь.