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Город (Москва и область)     28.10.2019 09:00

Пенсионерам Москвы рассказали о льготах и городских развлечениях

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Теги:  пенсионеры  досуг  льготы 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Москва продолжает развивать программы для улучшения жизни столичных пенсионеров, сообщается на портале mos.ru.

Всего в Москве проживает около 3 миллионов пенсионеров. Из них 2,2 миллиона получают различные льготы и выплаты. С 1 сентября был увеличен городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров, также были увеличены выплаты отдельным категориям льготников.

В рамках программы «Московское долголетие», для пенсионеров открывают различные обучающие программы, помогают заняться спортом, открывают клубы и кружки по интересам.

Подробнее о том, какие льготы могут получить московские пенсионеры и как они могут провести досуг можно узнать здесь.


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Теги: 
пенсионеры  досуг  льготы 

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