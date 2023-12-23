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25.12.2023, 08:32
Пенсия с доплатами в Москве 1 января 2024 года составит не менее 24 тыс. 500 руб
25 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве социальные выплаты для пожилых людей, многодетных семей, горожан с инвалидно...
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Город (Москва и область)
24.12.2023, 12:44
Снег и до 0 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 декабря
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой снег и до 0 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
23.12.2023, 11:51
Облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 23 декабря
23 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, снег, гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковь...