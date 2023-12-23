Пенсия с доплатами в Москве 1 января 2024 года составит не менее 24 тыс. 500 руб

25 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве социальные выплаты для пожилых людей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других категорий граждан вырастут с 1 января 2024 года, а размер пенсии с доплатами в Москве 1 января 2024 года составит не менее 24 тыс. 500 руб., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Речь идет о ежемесячных и единовременных выплатах москвичам. Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 тыс. 500 руб.», – говорится в сообщении.



На социальную поддержку москвичей в 2024 году направят 2,5 трлн рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского образования - почти 2,9 трлн рублей, что составит половину расходов бюджета.



В бюджете Москвы на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан предусмотрено более 157 млрд рублей, на проект «Московское долголетие» в 2024 году - 4,9 млрд рублей. Для оказания адресной социальной поддержки москвичам предусмотрено 9 млрд рублей.