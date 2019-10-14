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Город (Москва и область)     14.10.2019 11:17

Переход на цифровое телевиденье завершается в России 14 октября

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Теги:  цифровое телевиденье 

14 октября. Mossovetinfo.ru – В России 14 октября завершается переход с аналогового на цифровое телевиденье, аналоговое вещание отключат в 21 регионе страны, сообщает ТАСС.

Аналоговое вещание будет отключено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму и Севастополе, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях, в Башкирии и Татарстане, в Забайкалье и Республике Алтай, в Дагестане и Ингушетии, в Калужской, Курской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, в Карелии, и в Челябинской области.

После прекращения аналогового вещания, на частотах телеканалов будет транслироваться видеоролик, который покажет, как настроить цифровое вещание В ролике указан номер горячей линии, по которому можно уточнить, как выбрать, подключить и настроить телевизор, приставку и антенну. Ролик будет транслироваться в течение недели.

В России создана сеть цифрового вещания, в которую входит 5040 передающих станций. Цифровой сигнал покрывает 17 миллионов квадратных километров и охватывает эфирным вещанием 98,4% россиян. Каждая станция транслирует 20 цифровых телеканалов.


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Теги: 
цифровое телевиденье 

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