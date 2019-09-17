17 сентября, Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ» объяснил почему в Москве часто перекладывают плитку на улицах.
По словам Бирюкова, перекладывание плитки происходит тогда, когда она изначально уложена с браком. В таких случаях перекладка происходит за счет компании-бракодела, в дальнейшем контракты с такой компанией не заключаются.
Такой же подход действует при укладке асфальта на дорогах – если он уложен с браком, компанию бракодел обязывают переложить дорожное покрытие за свой счет.
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