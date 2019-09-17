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Город (Москва и область)     17.09.2019 15:58

Перекладка плитки в Москве происходит за счет компаний, допустивших брак - Бирюков

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Теги:  дорожные работы  брак 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ» объяснил почему в Москве часто перекладывают плитку на улицах.

По словам Бирюкова, перекладывание плитки происходит тогда, когда она изначально уложена с браком. В таких случаях перекладка происходит за счет компании-бракодела, в дальнейшем контракты с такой компанией не заключаются.

Такой же подход действует при укладке асфальта на дорогах – если он уложен с браком, компанию бракодел обязывают переложить дорожное покрытие за свой счет.


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Теги: 
дорожные работы  брак 

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