17 сентября, Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ» объяснил почему в Москве часто перекладывают плитку на улицах.



По словам Бирюкова, перекладывание плитки происходит тогда, когда она изначально уложена с браком. В таких случаях перекладка происходит за счет компании-бракодела, в дальнейшем контракты с такой компанией не заключаются.



Такой же подход действует при укладке асфальта на дорогах – если он уложен с браком, компанию бракодел обязывают переложить дорожное покрытие за свой счет.