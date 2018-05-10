10 мая. Mossovetinfo.ru – Перекрытия в связи с проведением чемпионата мира по футболу введут в Москве с 13 июня, за день до старта турнира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу РБК. Места перекрытий опубликуют в ближайшее время.



Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.