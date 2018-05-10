Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 16:17
Перекрытия из-за ЧМ-2018 введут в Москве с 13 июня
10 мая. Mossovetinfo.ru – Перекрытия в связи с проведением чемпионата мира по футболу введут в Москве с 13 июня, за день до старта турнира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов ...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 13:08
Археологи нашли створку иконки-мощевика в центре Москвы
10 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в Лучниковом переулке створку иконки-мощевика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Находка была обнаружена в ход...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 11:13
Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года
10 мая. Mossovetinfo.ru – Разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе построят до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса. Длина пролетной части эстакады превысит 340 метр...