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Город (Москва и область)     28.03.2025 09:37

Перекрытия улиц, 29, 30 марта в Москве, Ураза-Байрам, — схемы перекрытий

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Теги:  Ураза-Байрам  Рамадан  29 марта  30 марта  2025 год  Москва  мечети  график  перекрытия  транспорт  парковки  схемы ограничений транспортаУраза-Байрам  схемы ограничений транспорта 

28 марта — Mossovetinfo.ru — В центре, на западе и северо-востоке Москвы 29 и 30 марта временно перекроют движение, сообщают в горадминистрации. Также 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц. Рекомендовано быть более внимательными, обращать внимание на знаки, строить маршруты заранее.

«В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы», - отмечается в сообщении.

29 марта 2025 года у мусульман завершается самый строгий и обязательный пост — Рамадан. Праздник разговения наступает в ночь с 29 на 30 марта 2025 года и продлится три дня. Праздничное богослужение на Ураза-Байрам пройдет в Москве 30 марта 2025 года. В этот день мечети Москвы будут открыты для всех верующих. Для тех, кто не сможет присутствовать на службе лично, организуют прямую трансляцию.

Основные места проведения мероприятий:
— Московская Соборная мечеть (м. Проспект Мира, Выползов пер., 7) — открытие молельного зала в 3:30, начало молитвы в 7:00
— Историческая мечеть (м. Новокузнецкая/Третьяковская, Б. Татарская ул., 28, стр. 1) — начало молитвы в 7:00
— Мемориальная мечеть «Шухада» (Поклонная гора, ул. Минская, 2Б) — начало молитвы в 7:00
— Также городские власти для удобства верующих организовывают в Печатниках дополнительную площадку в Центре технических видов спорта (район Печатники, ст. Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд 4294). Начало молитвы — 7:00.

По информации ЦООД движение будет закрыто:
— С 23:00 29 марта до 11:00 30 марта на улице Дурова.
— 30 марта:
- с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская;
- с 00:01 до 11:00 в переулках Капельского, Выползова, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском;
- с 00:01 до 11:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр;
- с 4:00 до 11:00 на улицах Хачатуряна и Каргопольского.
Также с 6:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2.

Подробнее о перекрытиях, ограничениях движения транспорта и парковок на схемах Дептранса 29, 30 марта 2025 года:

 29 марта
запрет парковки Дурова проспект Мира Олимпийский проспект и соседние улицы 29 марта, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

29 марта, запрет парковки - Татарские улицы переулок и соселние, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

29 марта Дурова проспект Мира Олимпийский проспект., , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

30 марта

30 марта перекрытия проспект Мира Гиляровского Мещанская Щепкина, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

запрет парковки Дурова проспект Мира Олимпийский проспект и соседние улицы 29 марта, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

30 марта перекрытия Татарские, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия



30 марта перекрытия Минская, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

30 марта перекрытия Хачатуряна Каргопольская, , Ураза-Байрам, Рамадан, транспорт, схемы ограничений, мероприятия

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Теги: 
Ураза-Байрам  Рамадан  29 марта  30 марта  2025 год  Москва  мечети  график  перекрытия  транспорт  парковки  схемы ограничений транспортаУраза-Байрам  схемы ограничений транспорта 

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