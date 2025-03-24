29 марта

30 марта

28 марта — Mossovetinfo.ru — В центре, на западе и северо-востоке Москвы 29 и 30 марта временно перекроют движение, сообщают в горадминистрации. Также 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц. Рекомендовано быть более внимательными, обращать внимание на знаки, строить маршруты заранее.«В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы», - отмечается в сообщении.29 марта 2025 года у мусульман завершается самый строгий и обязательный пост — Рамадан. Праздник разговения наступает в ночь с 29 на 30 марта 2025 года и продлится три дня. Праздничное богослужение напройдет в Москве 30 марта 2025 года. В этот день мечети Москвы будут открыты для всех верующих. Для тех, кто не сможет присутствовать на службе лично, организуют прямую трансляцию.— Московская Соборная мечеть (м. Проспект Мира, Выползов пер., 7) — открытие молельного зала в 3:30, начало молитвы в 7:00— Историческая мечеть (м. Новокузнецкая/Третьяковская, Б. Татарская ул., 28, стр. 1) — начало молитвы в 7:00— Мемориальная мечеть «Шухада» (Поклонная гора, ул. Минская, 2Б) — начало молитвы в 7:00— Также городские власти для удобства верующих организовывают в Печатниках дополнительную площадку в Центре технических видов спорта (район Печатники, ст. Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд 4294). Начало молитвы — 7:00.— С 23:00 29 марта до 11:00 30 марта на улице Дурова.— 30 марта:- с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская;- с 00:01 до 11:00 в переулках Капельского, Выползова, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском;- с 00:01 до 11:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр;- с 4:00 до 11:00 на улицах Хачатуряна и Каргопольского.Также с 6:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2.