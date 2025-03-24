28 марта — Mossovetinfo.ru — В центре, на западе и северо-востоке Москвы 29 и 30 марта временно перекроют движение, сообщают в горадминистрации. Также 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц. Рекомендовано быть более внимательными, обращать внимание на знаки, строить маршруты заранее.
«В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы», - отмечается в сообщении.
29 марта 2025 года у мусульман завершается самый строгий и обязательный пост — Рамадан. Праздник разговения наступает в ночь с 29 на 30 марта 2025 года и продлится три дня. Праздничное богослужение на Ураза-Байрам
пройдет в Москве 30 марта 2025 года. В этот день мечети Москвы будут открыты для всех верующих. Для тех, кто не сможет присутствовать на службе лично, организуют прямую трансляцию.
Основные места проведения мероприятий:
— Московская Соборная мечеть (м. Проспект Мира, Выползов пер., 7) — открытие молельного зала в 3:30, начало молитвы в 7:00
— Историческая мечеть (м. Новокузнецкая/Третьяковская, Б. Татарская ул., 28, стр. 1) — начало молитвы в 7:00
— Мемориальная мечеть «Шухада» (Поклонная гора, ул. Минская, 2Б) — начало молитвы в 7:00
— Также городские власти для удобства верующих организовывают в Печатниках дополнительную площадку в Центре технических видов спорта (район Печатники, ст. Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд 4294). Начало молитвы — 7:00.
По информации ЦООД движение будет закрыто:
— С 23:00 29 марта до 11:00 30 марта на улице Дурова.
— 30 марта:
- с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская;
- с 00:01 до 11:00 в переулках Капельского, Выползова, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском;
- с 00:01 до 11:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр;
- с 4:00 до 11:00 на улицах Хачатуряна и Каргопольского.
Также с 6:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2.
Подробнее о перекрытиях, ограничениях движения транспорта и парковок на схемах Дептранса 29, 30 марта 2025 года:
29 марта
30 марта