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09.09.2024, 07:55
Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 сентября
9 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоск...
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Город (Москва и область)
08.09.2024, 10:35
8 сентября - заключительный день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 8 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и К...
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Город (Москва и область)
06.09.2024, 08:20
В Москве начались выборы депутатов в Мосгордуму
6 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались выборы депутатов. С 6 по 8 сентября проходят выборы в Московскую горо...