Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 сентября

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 9 сентября, сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с», – говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.