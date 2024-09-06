 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     09.09.2024 07:55

Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 сентября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Москва  погода 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 9 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Москва  погода 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:55 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 сентября

10:35 Город (Москва и область) 8 сентября - заключительный день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму

10:06 В мире Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы

20:42 Происшествия На пожаре в паркинге пожаре в Одинцовском городском округе погибли люди - МЧС

12:21 Происшествия «Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР изымаются активы на сотни миллионов

Актуальные материалы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru