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Город     22.01.2018 16:19

Переселение по программе реновации начнется в ближайшее время - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации  программа реновауии жилья  жилье 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Переселение по программе реновации жилья в Москве начнется в ближайшее время. Об этом в своем выступлении в Общественной палате столицы заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы передадим для заселения несколько первых пилотных домов. Дома в свое время в Москве строились не для программы реновации, но жители попросили их передать именно в эту программу. Они находятся рядом с жильем», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в 2017 году для расселения было сдано 14 домов для расселения по программе реновации. Мэр Москвы отметил, что в течение года для переселения по реновации будет предоставлено несколько десятков таких домов.

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Теги: 
Сергей Собянин  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации  программа реновауии жилья  жилье 

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