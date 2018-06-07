7 июня. Mossovetinfo.ru – Перстни и изразцы XVII – XIX веков, а также обломки керамической и стеклянной посуды обнаружили археологи во время работ по благоустройству в Армянском переулке в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Специалисты особо отметили среди находок перстни-печатки с религиозными и светскими мотивами, кроме того, в некоторых перстнях есть вставки из стекла и серого агата.



Все находки были обнаружены во время работ возле армянского посольства. Находки переданы на реставрацию, после которой они будут выставлены в Музее Москвы, либо в музее парка «Зарядье».