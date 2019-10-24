24 октября. Mossovetinfo.ru – Первая пересадочная станция появится в ТиНАО в 2023 году, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.



Бочкарев напомнил, что в июне была открыта станция «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Одновременно в настоящее время идет строительство станции с рабочим названием «Столбово» Коммунарской линии метро, которую планируется ввести в строй в 2023 году. Две эти станции будут соединены переходом.



Таким образом, с вводом в строй Коммунарской линии метро, в ТиНАО появится первая пересадочная станция.



Протяженность Коммунарской линии метро составит более 30 километров, на ней будет 16 станций. Новая линия должна разгрузить южные участки Калужско-Рижской и Сокольнической линии. Со станций Коммунарской линии будут организованы переходы на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК.