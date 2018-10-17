17 октября. Mossovetinfo.ru – Юго-западный участок Большой Кольцевой линии метрополитена планируется построить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Участок будет иметь протяженность в 4,6 километра, на нем расположатся три станции: «Можайская («Кунцевская»), «Давыдково» и «Аменьевское шоссе».



Станция «Давыдково», которую построят на пересечении Аменьевского шоссе и Инициативной улицы, станет первой станцией метро в московском районе «Можайский».