17 октября. Mossovetinfo.ru – Юго-западный участок Большой Кольцевой линии метрополитена планируется построить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Участок будет иметь протяженность в 4,6 километра, на нем расположатся три станции: «Можайская («Кунцевская»), «Давыдково» и «Аменьевское шоссе».
Станция «Давыдково», которую построят на пересечении Аменьевского шоссе и Инициативной улицы, станет первой станцией метро в московском районе «Можайский».
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