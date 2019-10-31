31 октября. Mossovetinfo.ru – Запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.



График работы МЦД будет таким же, как у метро: с 5.30 до 1.00. Интервалы движения в часы пик составят 5-6 минут. Планируется, что к 2025 году все линии, по которым проходят МЦД, станут четырехпутными, что позволит разделить электрички и поезда МЦД.



Кротова также сообщила, что к запуску первых двух маршрутов МЦД будет выпущена специальная совмещенная транспортная карта «Стрелка – Тройка». Карту будут бесплатно раздавать в кассах РЖД.