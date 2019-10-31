31 октября. Mossovetinfo.ru – Запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.
График работы МЦД будет таким же, как у метро: с 5.30 до 1.00. Интервалы движения в часы пик составят 5-6 минут. Планируется, что к 2025 году все линии, по которым проходят МЦД, станут четырехпутными, что позволит разделить электрички и поезда МЦД.
Кротова также сообщила, что к запуску первых двух маршрутов МЦД будет выпущена специальная совмещенная транспортная карта «Стрелка – Тройка». Карту будут бесплатно раздавать в кассах РЖД.
15:04 Город (Москва и область) Первые два маршрута МЦД планируют запустить 21 ноября
13:43 Происшествия Следователи проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки
13:34 Город (Москва и область) Открылась регистрация на участие в Московском марафоне
13:19 Город (Москва и область) Выставка-пристройка собак и кошек пройдет в Бутово 3 ноября
12:39 Город (Москва и область) В ноябре интервал движения поездов на МЦК в часы пик сократится до 4 минут
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию