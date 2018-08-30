30 августа. Mossovetinfo.ru – Первые поезда для проекта Московских центральных диаметров начнут тестировать в декабре без пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на директора по операционной деятельности АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Владимира Козлова.



По словам Козлова, поезда «Иволга», которые будут использоваться на МЦД, будут обкатываться в ночное время по специальным маршрутам. Во время обкатки поездов будет также проходить их доналадка.



Проект МЦД должен связать между собой радиальные направления МЖД и связать между собой разные районы Подмосковья. В ноябре 2017 года проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в 2019 году. Всего в ближайшие годы планируется запустить шесть маршрутов. Помимо диаметров Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск, будут запущены также маршруты Зеленоград - Раменское, Королев - Апрелевка, Нахабино - Железнодорожный и Пушкино - Подольск. Со всех диаметров пассажиры смогут совершить пересадки на метро и МЦК.

