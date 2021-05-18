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Город (Москва и область)     18.05.2021 11:08

Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская планируется завершить до конца мая

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Теги:  МЖД  Курская  Каланчевская  реконструкция 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская планируется завершить до конца мая, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, в рамках первого этапа реконструкции участка будет завершено строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль IV главного пути, а также укладка самого пути. Кроме того, будет обновлен автомобильный путепровод на улице Казакова.

Ранее сообщалось, что из-за работ по реконструкции участка с 15 по 29 мая изменится расписание движения пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также поездов МЦД-2.

В дальнейшем, летом, в ходе второго этапа реконструкции участка, по IV главному пути будет организовано реверсивное движение поездов.

В ходе реконструкции практически заново будет построена станция Каланчевская, а по завершении работ пропускная способность участка вырастет вдвое, что позволит запустить движение маршрута МЦД-4

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Карта места

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Теги: 
МЖД  Курская  Каланчевская  реконструкция 

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