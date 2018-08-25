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Город (Москва и область)     25.08.2018 13:28

Первый участок Кожуховской линии метро запустят до конца года

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Теги:  метро  метрополитен 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Первый участок Кожуховской линии московского метро запустят до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Откроется участок от «Некрасовки» до «Косино» - «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».  Строительство завершено на 98%. Технический пуск участка запланирован на ближайшие дни.

Следующий участок ветки – от «Косино» до «Нижегородской» - уже строится. Его планируется открыть в конце 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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