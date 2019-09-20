20 сентября. Mossovetinfo.ru – Благоустройство первого участка набережной Марка Шагала будет завершено к концу 2019 года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что новая набережная будет уникальной, единственной набережной такого же класса в Москве является Крымская. На месте бывшей промзоны появится комфортное место для отдыха и занятий спортом, при этом набережная будет защищена от шума ветра специальным рельефом.



На первом участке набережной от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина появятся амфитеатр, два кафе, пункт проката, причал, для которого углубили дно Москвы-реки. Также будут разбиты 15 тысяч квадратных метров газона, высажены 274 дерева и 960 кустарников.



Мэр Москвы также сообщил, что второй участок набережной Марка Шагала будет готов к середине следующего года, после чего начнется реконструкция и продление Симоновской набережной и далее вдоль северной части ЗИЛа прибрежной территории до Нагатинского затона.