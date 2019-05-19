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Город (Москва и область)     19.05.2019 10:36

Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

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Теги:  Некрасовская линия  метро  метрополитен  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Первый участок Некрасовской линии московского метро откроется в начале июня. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

На первом участке расположены 4 станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Второй участок планируется запустить в конце 2019 года - начале 2020 года. На участке от «Авиамоторной» до станции «Косино» также будут 4 станции: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная».


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Карта места

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Теги: 
Некрасовская линия  метро  метрополитен  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

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