25 октября. Mossovetinfo.ru – Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Минской до Мосфильмовской улицы, введут в эксплуатацию до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомлекса Москвы со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.



Антесенко сообщил, что в настоящее время на участке укладывается верхний слой дорожного покрытия, обустраиваются тротуары, идет благоустройство прилегающих территорий. Все работы проходят за счет средств Адресной инвестиционной программы.



В следующем году планируется закончить второй участок новой трассы, который продлит ее до Третьего транспортного кольца. Южный дублер Кутузовского проспекта должен улучшить транспортную доступность Западного административного округа.