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Город (Москва и область)     25.10.2019 13:03

Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта введут в строй до конца года

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Теги:  Кутузовский проспект  дублер Кутузовского проспекта  строительство  дороги 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Минской до Мосфильмовской улицы, введут в эксплуатацию до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомлекса Москвы со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Антесенко сообщил, что в настоящее время на участке укладывается верхний слой дорожного покрытия, обустраиваются тротуары, идет благоустройство прилегающих территорий. Все работы проходят за счет средств Адресной инвестиционной программы.

В следующем году планируется закончить второй участок новой трассы, который продлит ее до Третьего транспортного кольца. Южный дублер Кутузовского проспекта должен улучшить транспортную доступность Западного административного округа.


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Карта места

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Теги: 
Кутузовский проспект  дублер Кутузовского проспекта  строительство  дороги 

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