Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     03.10.2019 13:11

Пешеходный маршрут свяжет парк «Фили» с Мневниковской и Татарской поймами

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парки  Москва-река  пешеходные маршруты 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный маршрут свяжет парк «Фили» с Мневниковской и Татарской поймами, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Протяженность нового пешеходного маршрута составит 2,6 километра. В рамках строительство нового пешеходного маршрута предстоит построить два пешеходных моста через Москву-реку, пешеходную улицу, проектируемый проезд, а также обустроить участок набережной в Мневниковской пойме.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парки  Москва-река  пешеходные маршруты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:11 Город (Москва и область) Пешеходный маршрут свяжет парк «Фили» с Мневниковской и Татарской поймами

12:31 Город (Москва и область) Вадим Юрьев покидает пост руководителя ЦОДД – СМИ

11:45 Город (Москва и область) На Верейской улице открылись два новых суда

10:44 Происшествия Подросток убил школьницу из параллельного класса в подмосковной Балашихе

10:04 Город (Москва и область) Голосование по раздельному сбору отходов стартовало на портале «Активный гражданин»

Актуальные материалы

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru