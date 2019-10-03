3 октября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный маршрут свяжет парк «Фили» с Мневниковской и Татарской поймами, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Протяженность нового пешеходного маршрута составит 2,6 километра. В рамках строительство нового пешеходного маршрута предстоит построить два пешеходных моста через Москву-реку, пешеходную улицу, проектируемый проезд, а также обустроить участок набережной в Мневниковской пойме.