Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.11.2019 16:52

Пешеходный мост через Яузу соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мосты  строительство  Яуза  ТПУ «Электрозаводская» 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный мост через Яузу будет построен в районе Соколиная гора в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева.

Строительство моста, который соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные, заложено в проекте строительства ТПУ «Электрозаводская». Протяженность моста составит 75 метров.

Также по проекту строительства ТПУ будет разбит сквер и проведено благоустройство Семеновской набережной на протяжении 1 километра. Кроме того, в составе ТПУ будет построен многофункциональный жилой комплекс, площадью около 65 тысяч квадратных метро. Строительство комплекса также планируется завершить в 2022 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мосты  строительство  Яуза  ТПУ «Электрозаводская» 

Возврат к списку

Лента новостей

16:52 Город (Москва и область) Пешеходный мост через Яузу соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные

16:20 Власть Депутатские объединения Мосгордумы подготовили поправки к проекту бюджета Москвы

16:12 Город (Москва и область) Проекты планировки кварталов по реновации вынесут на публичные слушания еще в трех районах Москвы

14:33 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 ноября из-за ветра

14:28 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве после реконструкции откроется 10 кинотеатров

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru