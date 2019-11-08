8 ноября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный мост через Яузу будет построен в районе Соколиная гора в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева.



Строительство моста, который соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные, заложено в проекте строительства ТПУ «Электрозаводская». Протяженность моста составит 75 метров.



Также по проекту строительства ТПУ будет разбит сквер и проведено благоустройство Семеновской набережной на протяжении 1 километра. Кроме того, в составе ТПУ будет построен многофункциональный жилой комплекс, площадью около 65 тысяч квадратных метро. Строительство комплекса также планируется завершить в 2022 году.