19 марта. Mossovetinfo.ru – Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться.



На стойках «Живое общение» беременным уже начали раздавать бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме».