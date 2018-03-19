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Город (Москва и область)     19.03.2018 08:00

Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в московском метро

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Теги:  метро  метрополитен 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться.

На стойках «Живое общение» беременным уже начали раздавать бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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