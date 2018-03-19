19 марта. Mossovetinfo.ru – Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться.
На стойках «Живое общение» беременным уже начали раздавать бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме».
08:00 Город (Москва и область) Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в московском метро
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