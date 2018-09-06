6 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую платформу Новохохловская Курского направления МЖД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



«Ввод платформы улучшит транспортную доступность порядка 10 районов Москвы, которые расположены южнее, и районы внутри МКАД на Курском направлении рядом с платформами», - заявил Собянин на открытии новой платформы.



Платформа Новохохловская расположена между станциями Калитники и Текстильщики Курского направления МЖД. Со платформы можно перейти на одноименную станцию МЦК. Пересадка организована по принципу «сухие ноги» через надземный переход.



Введение в строй платформы Новохохловская позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и несколько станций Курского направления МЖД, а также разгрузит станции метро «Курская», «Римская», «Площадь Ильича», «Текстильщики» и «Царицыно».