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Город (Москва и область)     06.09.2018 12:19

Платформа Новохохохловская Курского направления МЖД открылась в Москве

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Теги:  МЖД  Новохохловская  открытие 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую платформу Новохохловская Курского направления МЖД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

«Ввод платформы улучшит транспортную доступность порядка 10 районов Москвы, которые расположены южнее, и районы внутри МКАД на Курском направлении рядом с платформами», - заявил Собянин на открытии новой платформы.

Платформа Новохохловская расположена между станциями Калитники и Текстильщики Курского направления МЖД. Со платформы можно перейти на одноименную станцию МЦК. Пересадка организована по принципу «сухие ноги» через надземный переход.

Введение в строй платформы Новохохловская позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и несколько станций Курского направления МЖД, а также разгрузит станции метро «Курская», «Римская», «Площадь Ильича», «Текстильщики» и «Царицыно».


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Теги: 
МЖД  Новохохловская  открытие 

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