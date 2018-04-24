24 апреля. Mossovetinfo.ru – Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.



Места, где идет ремонт, отделили от пешеходной части улиц ограждением.



После благоустройства на площади появится амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. Кроме того, будут уложены пешеходные дорожки и установлены скамейки для отдыха.



В северной части площади будет больше пространства для ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников.