24 апреля. Mossovetinfo.ru – Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.
Места, где идет ремонт, отделили от пешеходной части улиц ограждением.
После благоустройства на площади появится амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. Кроме того, будут уложены пешеходные дорожки и установлены скамейки для отдыха.
В северной части площади будет больше пространства для ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников.
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