1 июня. Mossovetinfo.ru – Площадки для уличных артистов откроются в 33 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Музыканты, фокусники, мимы, жонглеры и артисты других жанров начнут выступления в парках в июне и будут выступать до осени, до тех пор, пока позволит погода. Выступать артисты будут бесплатно.



Для того, чтобы выступать в парках, артистам необходимо будет подать заявку на сайтах парков. Все заявки будут рассмотрены, музыкантов допустят к выступлениям только по результатам отбора.