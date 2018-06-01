1 июня. Mossovetinfo.ru – Площадки для уличных артистов откроются в 33 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Музыканты, фокусники, мимы, жонглеры и артисты других жанров начнут выступления в парках в июне и будут выступать до осени, до тех пор, пока позволит погода. Выступать артисты будут бесплатно.
Для того, чтобы выступать в парках, артистам необходимо будет подать заявку на сайтах парков. Все заявки будут рассмотрены, музыкантов допустят к выступлениям только по результатам отбора.
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