25 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГСУ СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом в районе метро «Славянский бульвар» в котором погибли 4 человека и еще 15 человек пострадали, сообщается на официальном сайте организации.



Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Днем 25 декабря автобус в районе станции метро «Славянский бульвар» въехал в пешеходный переход. По словам водителя, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. В ближайшее время будет проведено медицинское освидетельствование водителя, назначен ряд других экспертиз.