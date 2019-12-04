4 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 140 домов строится в Москве в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, в рамках программы реновации в настоящее время в Москве строится 143 дома, еще 63 дома проектируется.
Хуснуллин также сообщил, что с момента старта программы построено 47 домов. 12,2 тысячи жителей уже получили новые квартиры в рамках программы, еще около 5 тысяч находятся в стадии переселения.
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