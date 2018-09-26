26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве подвели итоги архитектурного конкурса на разработку пяти концепций площадок по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Конкурс стартовал в апреле 2017 года, в нем приняла участие 291 компания из разных стран мира. Зарубежные компании могли принять участие в конкурсе совместно с российскими. Участники конкурса должны были создать концепции экспериментальных площадок по программе реновации в московских районах Кузьминки, Царицыно, Хорошево-Мневники, Головинский и Проспект Вернадского.
Жюри конкурса составили представители городских органов власти, члены Общественной палаты Москвы и Союза Архитекторов России. Также в жюри вошли известные российские и зарубежные архитекторы. Кроме того, при выборе победителей учитывалось голосование жителей районов, а также возможность реализации концепций с наименьшим количеством изменений. Всего на конкурс было подано 130 проектов, из которых для участия в финале было отобрано 20.
В результате победителем конкурса для района Проспект Вернадского стал совместный проект архитектурных бюро Bofill Arquitectura, S.L. и ООО «Мастер» c план», для района Головинский – проект «Архитектурного бюро Асадова», для района Царицыно – проект бюро «Сергей Скуратов Architects», для района Кузьминки – проект бюро SPEECH, и для района Хорошево-Мневники – совместный проект Nikken Sekkei и UNK Project.
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