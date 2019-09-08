8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилось экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму.
Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11228 человек. Было выдано 10369 бюллетеней (92,3%), проголосовали 9810 человек (87,4%).
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