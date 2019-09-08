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Город (Москва и область)     08.09.2019 20:17

Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

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Теги:  электронное голосование  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  МГД  Мосгордума 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилось экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму.

Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11228 человек. Было выдано 10369 бюллетеней (92,3%), проголосовали 9810 человек (87,4%).


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Теги: 
электронное голосование  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  МГД  Мосгордума 

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