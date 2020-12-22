22 декабря. Mossovetinfo.ru – Почти 340 новых вагонов метро появится в Москве в 2021 году. Об этом сообщает департамент транспорта в telegram-канале.



Также в городе появятся еще 400 электробусов, а также более 100 единиц трамваев. Отмечается, что в столице продолжат появляться новые маршруты.