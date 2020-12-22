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Город (Москва и область)     22.12.2020 08:36

Почти 340 новых вагонов метро появится в Москве в 2021 году.

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Теги:  транспорт  метро  метрополитен  трамваи 

22 декабря. Mossovetinfo.ru – Почти 340 новых вагонов метро появится в Москве в 2021 году. Об этом сообщает департамент транспорта в telegram-канале.

Также в городе появятся еще 400 электробусов, а также более 100 единиц трамваев. Отмечается, что в столице продолжат появляться новые маршруты.



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Карта места

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Теги: 
транспорт  метро  метрополитен  трамваи 

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