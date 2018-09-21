21 сентября. Mossovetinfo.ru – Правом докупить дополнительную жилплощадь по программе реновации воспользовались 68 семей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Наибольшее количество дополнительной площади докупили жители Восточного округа, своим правом на покупку дополнительных метров воспользовались 17 семей.



В рамках программы реновации собственники или наниматели квартир имеют право переехать в квартиру большей площади или с большим количеством комнат доплатив за разницу в метрах со скидкой в 10%. Кроме того, в течение 2 лет жители, переезжающие в новые квартиры по программе реновации, имеют право в течение 2 лет купить еще одну квартиру из городского фонда или Московского фонда реновации со скидкой в 10%. За доплату можно купить квартиру или квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров.